Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal meğer... Ortaya çıkan görüntüsü herkesi şoke etti!
Sinem Kobal'ın makyajsız halini görenler şoke oldu. Atv ekranlarında yayınlanan, dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan 32 yaşındaki Sinem Kobal, doğal haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Tanınmış isimler genellikle çok fazla göz önünde bulundukları için her daim makyajlı olmayı tercih ediyorlar. Hal böyle olunca ciltleri yıpranabiliyor. Bazı ünlü isimler makyaj güzeli olurken bazıları ise doğuştan güzeller... İşte Sinem Kobal'ın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...
Sinem Kobal makyajsız hali ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Mutlu evliliği ile ünlüler dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti, özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Hal böyle olunca hayranları özellikle Sinem Kobal'ı bir hayli merak ediyor. Doğal ve duru güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın makyajsız hali hayranlarından tam puan aldu. İşte ünlülerin makyajsız halleri...
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nuray Kobal ev hanımı, babası Mehmet Kobal inşaat mühendisidir. Kardeşi ise Kerem Kobal'dır. Henüz eğitim hayatına başlamadan bale eğitimi almaya başlayan Sinem Kobal, 1991-1999 yılları arasında bale eğitimine devam etmiştir. Sinem Kobal İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi'nden 2001 yılında mezun olmuştur. Eğitim yıllarında basketbol, voleybol ve step sporları ile uğraşmıştır. Dormen Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk kariyeri, 13 yaşındayken kadrosuna katıldığı "Dadı" dizisi ile profesyonel bir boyut kazanmıştır.