Acun Ilıcalı ile Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Yıllar sonra ortaya çıktı meğer Acun ve Nurgül...
Acun Ilıcalı ile Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Yıllar sonra ortaya çıktı, meğer Acun ve Nurgül'ün aynı sinema filminden görüntülerinin sosyal medyada yer alması ile ünlü ikili gündeme bomba gibi düştü. Peki siz Acun Ilııcalı'nın muhabirlik dışında bir dönem oyunculuk da yaptığını biliyor muydunuz? İşte gençlik halleri ile gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay...
14.09.2021 14:54
- Son Güncelleme: 14.09.2021 14:54
Ünlü televizyoncu Ilıcalı, Acun Medya'yı kurduktan sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Yoksa Rüya mı?, Söyle Söyleyebilirsen, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Yok Böyle Dans, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran ve birbirinden farklı içeriklere sahip programlarla Türk izleyicisine ulaştı.
Ilııcalı'nın muhabirlik dışında bir dönem oyunculuk da yaptığını görenler şaşırıyor. Acun Ilıcalı'nın Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmde oynadığı yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Acun ve Nurgül'ün eski halleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...