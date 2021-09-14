Acun Ilıcalı ile Nurgül Yeşilçay’ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Yıllar sonra ortaya çıktı meğer Acun ve Nurgül...

Ilııcalı'nın muhabirlik dışında bir dönem oyunculuk da yaptığını görenler şaşırıyor. Acun Ilıcalı'nın Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmde oynadığı yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Acun ve Nurgül'ün eski halleri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...