9 aylık hamile Gupse Özay doğurdu doğuracak! Barış Arduç Gupse Özay çifti bebeklerine ne isim koydu? Paylaşımı heyecan yarattı 'Paniklesin diye koyuyorum'
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç ve biricik eşi Gupse Özay, kızlarını kucaklarına alacakları günü bekliyor. 9 aylık hamile olan Özay'ın bu hafta doğumu gerçekleştirmesi bekleniyor. Şimdilerde Kulüp dizisinin 2. Sezon çekimleri için koşturan Barış Arduç için Alparslan Büyük Selçuklu'nun oyuncuları tatile çıkmamış ve 2 bölüm stok çekmişti. Aşklarını uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten gelen son paylaşım heyecan yarattı. Barış Arduç Gupse Özay çifti kızlarına ne isim koyacak?
06.09.2022 16:25 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:25
2020 yılında dünya evine giren Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebekleri geliyor! 9 aylık hamile Gupse Özay doğurdu doğuracak! Peki Barış Arduç Gupse Özay çifti bebeklerine ne isim koydu? Paylaşımı heyecan yarattı 'Paniklesin diye koyuyorum bu fotoyu'
DELİHA FİLMİNDE AŞIK OLMUŞLARDI
2014 yılında yayınlanan Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.