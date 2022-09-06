Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları! Havuz kenarı pozları ortalığı salladı ünlü çifte yorum yağdı: "Aşırı aşk ve ateş"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları! Havuz kenarı pozları ortalığı salladı ünlü çifte yorum yağdı. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün ertelenmişti. 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç balayında... Düğünde en çok konuşulan konu 3 gelinlik giyen Demet ile Oğuzhan Koç'un ayakkabısıydı. Gündemden düşmeyen ünlü çiftten Demet Özdemir 'balayı' notuyla peş peşe fotoğraflar paylaştı, ikiliye kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
"AŞIRI AŞK VE ATEŞ"
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları! Havuz kenarı pozları ortalığı salladı ünlü çifte sosyal medyada yorum yağdı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Çift, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti.
Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda "Sonsuza kadar evet" dedi.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi, gelinlik ve ayakkabı seçimi ti'ye alındı - video
Ardından balayına çıkan ünlü çift sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Oğuzhan Koç'a DemetÖzdemir'den, "Kocam bey" yorumu geldi. Demet'in yorumuna karşılık Oğuzhan ise, "Eşim hanım" şeklinde yanıt verdi.