Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan balayı fotoğrafları! Havuz kenarı pozları ortalığı salladı ünlü çifte yorum yağdı: "Aşırı aşk ve ateş"

Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştiren ünlü çift, ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda "Sonsuza kadar evet" dedi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi, gelinlik ve ayakkabı seçimi ti'ye alındı - video