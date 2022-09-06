Hadise neden ağladı o isim açıkladı 'uzun bir süredir...' Sahnede gözyaşlarına boğulmuş hamile denmişti! Kaan Yıldırım...
Mehmet Dinçerler ile 5 ay önce evlenen Hadise'nin hamile olduğu iddiası gündemde yerini korurken, ünlü şarkıcının konserdeki duygusal halleri dikkat çekti. Konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise bir anda gözyaşlarına boğuldu. Şarkıya devam edemeyen Hadise'nin o anları sosyal medyada da gündem oldu. Herkes konuyu Hadise'nin hamileliğine yorarken bugün çarpıcı bir iddia daha geldi. İşte detaylar.
06.09.2022 16:14 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:14
Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz mayıs ayında hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez hayranlarını üzdü.
Sahnede zor anlar yaşayan ve şarkıyı söylerken ağlamaya başlayan Hadise'nin o anları olay oldu. Şarkıya devam edemeyen Hadise sosyal medyadan da bir paylaşım yaptı.
"HAYATIMIN ŞARKISI"
Konserdeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, gözyaşlarını tutamadığı anlara "Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yolu' tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.