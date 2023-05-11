46'lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı "Yaza hazırlık"
Meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son aylarda eşi Bülent Şakrak'tan ayrılacağı ve Hazal Kaya ile küstüğü yönündeki haberlerle gündeme gelen Ceyda Düvenci bir yandan da günden güne eriyor. Düvenci zayıflama sırrını sosyal medyadan açıkladı. İşte detaylar...
11.05.2023 14:08 - Son Güncelleme: 11.05.2023 14:08
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci günden güne zayıflıyor. Zayıflama sırrı merak edilen Düvenci bakın neler yapıyor.
45 yaşındaki oyuncu Ceyda Düvenci, son dönemde incelmeye başladı. Düvenci'ye 40 yaş üstü dirençli yağlar için etkili bir program uygulandı.