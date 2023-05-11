Vav TV İzle
Haberler Magazin 46'lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı "Yaza hazırlık"

46'lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı "Yaza hazırlık"

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa ve oğlu Ali ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son aylarda eşi Bülent Şakrak'tan ayrılacağı ve Hazal Kaya ile küstüğü yönündeki haberlerle gündeme gelen Ceyda Düvenci bir yandan da günden güne eriyor. Düvenci zayıflama sırrını sosyal medyadan açıkladı. İşte detaylar...

11.05.2023 14:08 - Son Güncelleme: 11.05.2023 14:08
46’lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı Yaza hazırlık

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci günden güne zayıflıyor. Zayıflama sırrı merak edilen Düvenci bakın neler yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
46’lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı Yaza hazırlık

Ünlü oyuncu, son günlerde ise verdiği kilolarla bolca magazin gündeminde yer alıyor.

46’lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı Yaza hazırlık

Sosyal medyasında nasıl inceldiğini takipçileriyle paylaşan Düvenci'nin son hali ağızları açık bıraktı.

46’lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı Yaza hazırlık

45 yaşındaki oyuncu Ceyda Düvenci, son dönemde incelmeye başladı. Düvenci'ye 40 yaş üstü dirençli yağlar için etkili bir program uygulandı.

46’lık Ceyda Düvenci kaldı incecik! Günden güne eriyen 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci zayıflama sırrını açıkladı Yaza hazırlık

Böylece kilo vermesine engel metabolik blokajlardan kurtuldu ve hızla incelmeye başladı.

SON DAKİKA