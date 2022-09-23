15 gün önce anne olan Gupse Özay’dan minik kızıyla ilk paylaşım geldi! Barış Arduç’un biricik eşiyle kızı sosyal medyanın gündeminde...
15 gün önce anne olan Gupse Özay'dan minik kızıyla ilk paylaşım geldi! Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına aldı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çiftten Gupse Özay ise minik bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı. Özay'ın "Yok canım ne kıskançlığı" notunu düştüğü eğlenceli paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...
23.09.2022 23:34 - Son Güncelleme: 23.09.2022 23:34
Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.