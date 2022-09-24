Kasaba Doktoru'nun İhsan'ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...
Güney Kore yapımı Dr. Romantic'den uyarlanan ve kadrosunda; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Kasaba Doktoru'nda İhsan karakterini canlandıran Sinan Demirer gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Doğduğun Ev Kaderindir, Mor Menekşeler dizilerinde yer alan oyuncunun memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Sinan Demirer aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Sinan Demirer'in memleketi...
24.09.2022 00:26 - Son Güncelleme: 24.09.2022 00:26