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Haberler Magazin Kasaba Doktoru'nun İhsan'ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...

Kasaba Doktoru'nun İhsan'ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...

Güney Kore yapımı Dr. Romantic'den uyarlanan ve kadrosunda; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Kasaba Doktoru'nda İhsan karakterini canlandıran Sinan Demirer gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Doğduğun Ev Kaderindir, Mor Menekşeler dizilerinde yer alan oyuncunun memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Sinan Demirer aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Sinan Demirer'in memleketi...

24.09.2022 00:26 - Son Güncelleme: 24.09.2022 00:26
Kasaba Doktoru’nun İhsan’ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...

Kasaba Doktor'unda İhsan karakterini canlandıran Sinan Demirer'in hayatı merak konusu oldu.

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Kasaba Doktoru’nun İhsan’ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...

Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Demirer'in özellikle memleketini merak etti.

Kasaba Doktoru’nun İhsan’ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...

İnternet kullanıcıları, en çok "Sinan Demirer aslen nerelidir?" sorusunun yanıtını arattı.

Kasaba Doktoru’nun İhsan’ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...

İşte başta İhsan Demirer olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Kasaba Doktoru’nun İhsan’ı Sinan Demirer bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Sinan Demirer’in memleketi...

OZAN AKBABA

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