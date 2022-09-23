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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor'un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor'un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkarken Halis Ağa karakteriyle başrolü üstlenen Çetin Tekindor'un hayatı merak edilip başlatıldı. Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları, Av Mevsimi gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. 1988-2000 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan Çetin Tekindor'un gözünden sakındığı oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. İşte Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un anne-babası gibi sanat camiasından olan oğulları...

23.09.2022 22:51 - Son Güncelleme: 23.09.2022 22:51
Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan 77 yaşındaki Çetin Tekindor'un hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...

Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları, Av Mevsimi gibi yapımlarda rol alan o ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Tekindor'un özellikle ailesi merak edildi.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...

1988-2000 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan Çetin Tekindor'un gözünden sakındığı oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...

İşte Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...

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