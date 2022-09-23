Yalı Çapkını'nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor'un gözünden sakındığı oğluna bakın! O da tanıdık çıktı! Annesi Zerrin Tekindor...
Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını bu akşam ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkarken Halis Ağa karakteriyle başrolü üstlenen Çetin Tekindor'un hayatı merak edilip başlatıldı. Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları, Av Mevsimi gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. 1988-2000 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan Çetin Tekindor'un gözünden sakındığı oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. İşte Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un anne-babası gibi sanat camiasından olan oğulları...
23.09.2022 22:51 - Son Güncelleme: 23.09.2022 22:51
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıkan 77 yaşındaki Çetin Tekindor'un hayatı merak konusu oldu.
1988-2000 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan Çetin Tekindor'un gözünden sakındığı oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.