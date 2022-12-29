13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...
Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Feride karakterini canlandıran Nur Sürer, ekibe veda etti. Son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Sürer, vedasıyla sevenlerini üzerken ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, 68 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti ve en çok "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Sürer'in Yeşilçam'ın efsane ismiyle 13 yıl aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Nur Sürer'in eski eşi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı...
29.12.2022 01:43 - Son Güncelleme: 29.12.2022 01:43
Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın annesi Feride karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nur Sürer, yapıma veda etti.
Son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Nur Sürer, ekibin sürpriziyle pasta kesti. Oyuncu, veda konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: "Bütün setin yaş ortalaması 43 olmuyordur herhalde.
Sürer, vedasıyla sevenlerini üzerken ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, 68 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti ve en çok "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.