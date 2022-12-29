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Haberler Magazin 13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...

13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...

Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Feride karakterini canlandıran Nur Sürer, ekibe veda etti. Son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Sürer, vedasıyla sevenlerini üzerken ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, 68 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti ve en çok "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Sürer'in Yeşilçam'ın efsane ismiyle 13 yıl aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Nur Sürer'in eski eşi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı...

takvim.com.tr
29.12.2022 01:43 - Son Güncelleme: 29.12.2022 01:43
13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Nalan'ın annesi Feride karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nur Sürer, yapıma veda etti.

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13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...

Son çekim gününde setten çiçekler ve alkışlarla uğurlanan Nur Sürer, ekibin sürpriziyle pasta kesti. Oyuncu, veda konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı: "Bütün setin yaş ortalaması 43 olmuyordur herhalde.

13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...

Ben sinemaya gireli 43 yıl oldu. Bu kadar zamandır en mutlu olduğum setin burası olduğunu söylemek istiyorum. Kamera arkasındaki çocukların hepsi evladım gibi. Hiçbirinizi unutmayacağım, buraya yine geleceğim."

13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...

Sürer, vedasıyla sevenlerini üzerken ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, 68 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatını merak etti ve en çok "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

13 yıl evli kalmışlar! Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın hangi oyuncu! Meğer Yeşilçam efsanesiyle evliymiş...

Sürer'in Yeşilçam'ın efsane ismiyle 13 yıl aynı yastığa baş koyduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.

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