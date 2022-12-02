Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın kim çıktı! 15 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle...

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'da Nalan'ın annesi Feride rolüyle izleyici karşısına çıkan Nur Sürer'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sürer'in özellikle evliliklerini merak etti. "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratanlar, ünlü oyuncunun ilk evliliğini Yeşilçam yıldızıyla yaptığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nur Sürer'in eski eşi hangi Yeşilçam efsanesi çıktı...