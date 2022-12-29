Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal'ın son halini gören tanıyamıyor: "Yıllar vız gelmiş"
Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal'ın son halini gören tanıyamıyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Yasemin Koşal'ı görenler, "Yıllar vız gelmiş" , "Hala çok güzel" yorumları yapıyor. Bir dönemin top modellerinden olan oyuncu Yasemin Koşal, Tarık Tarcan'ın sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak başlamış ve daha sonra Mehmet Ali Erbil'in yanında da devam etmişti. Güzel isim hem podyumlara hem setlere ara verdi, şimdiki halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Koşal'ın son hali...
29.12.2022 09:13 - Son Güncelleme: 29.12.2022 09:18
"YILLAR VIZ GELMİŞ"
Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal'ın son halini gören tanıyamıyor.
Hostesliğe Mehmet Ali Erbil'in yanında da devam eden güzel isim hem podyumlara hem setlere ara verdi.
Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor.