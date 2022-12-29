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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal'ın son halini gören tanıyamıyor: "Yıllar vız gelmiş"

Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal'ın son halini gören tanıyamıyor: "Yıllar vız gelmiş"

Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal'ın son halini gören tanıyamıyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Yasemin Koşal'ı görenler, "Yıllar vız gelmiş" , "Hala çok güzel" yorumları yapıyor. Bir dönemin top modellerinden olan oyuncu Yasemin Koşal, Tarık Tarcan'ın sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak başlamış ve daha sonra Mehmet Ali Erbil'in yanında da devam etmişti. Güzel isim hem podyumlara hem setlere ara verdi, şimdiki halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Yasemin Koşal'ın son hali...

29.12.2022 09:13 - Son Güncelleme: 29.12.2022 09:18
Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal’ın son halini gören tanıyamıyor: Yıllar vız gelmiş

"YILLAR VIZ GELMİŞ"

Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek'te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal'ın son halini gören tanıyamıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal’ın son halini gören tanıyamıyor: Yıllar vız gelmiş

Tarık Tarcan'ın sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak başlayan Yasemin Koşal bir döneme damga vurdu.

Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal’ın son halini gören tanıyamıyor: Yıllar vız gelmiş

Hostesliğe Mehmet Ali Erbil'in yanında da devam eden güzel isim hem podyumlara hem setlere ara verdi.

Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal’ın son halini gören tanıyamıyor: Yıllar vız gelmiş

Güzel model yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Mehmet Ali Erbil ve Tarık Tarcan ile Çarkıfelek’te hosteslik yapmıştı... Yasemin Koşal’ın son halini gören tanıyamıyor: Yıllar vız gelmiş

Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor.

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