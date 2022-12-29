1,5 ay önce doğum yapmıştı! 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı son halini paylaştı! Hakan Ural’ın biricik partneri sosyal medyayı salladı
Hakan Ural ile sunduğu Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan Nur Tuğba Namlı, doğum nedeniyle yapıma ara vermişti. Mustafa Namlı ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Nur Tuğba, geçen Kasım ayında üçüncü bebeğini dünyaya getirmişti. 1,5 ay önce doğum yapan ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Art arda paylaşım yapan Namlı, kısa sürede gündem oldu. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o paylaşımları...
29.12.2022 00:36 - Son Güncelleme: 29.12.2022 00:36
Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile sunduğu Neler Oluyor Hayatta programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Mustafa Namlı ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Nur Tuğba, geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı.
Doğuma günler kala programa ara veren Namlı, Kasım ayında üçüncü bebeğine kavuştu. Güzel haberi ise Namlı'nın partneri Hakan Ural duyurdu.
Ural, şu ifadeleri kullandı: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir.