Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, insani yardım malzemeleri taşıyan tırların giriş ve çıkışlarına açıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir" dedi.
Kumlu ilçesine yaklaşık 16 kilometre, Cilvegözü Sınır Kapısı'na ise 22 kilometre uzaklıktaki Hatayhamamı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda yardım faaliyeti amacıyla tırlar giriş-çıkış yapmaya başladı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, gümrük kapısının önemine değinerek, "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır." ifadesini kullandı.