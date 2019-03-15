Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, gümrük kapısının önemine değinerek, "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi açısından stratejik öneme sahiptir. Kapımızın ilçemizdeki ticari hayata ve istihdama etkisi olumlu olacaktır." ifadesini kullandı.