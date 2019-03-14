'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödüllendirildi

Albayrak, şöyle konuştu:

"Söz konusu vatan olunca yollara düşen silahların, tankların önüne dimdik dikilendir Türk kadını. Cinsiyet ayrımcılığı için bir şey yapmak istiyorsak bakmamız gereken en önemli nokta kadınlarımızın fıtratıdır. O fıtrat yalnızca narin ve kırılgan olmak demek değildir. Kadın eli değmeyen iş incelik, zarafet ve merhametten nasibini almamış demektir. Geçen yıl bir çağrı yapmıştık enerji sektöründeki firmalarımıza, 'kadın çalışan ve yönetici sayısını arzu ettiğimiz noktaya çıkaralım' demiştim. Şimdi bu çağrıyı ekonomi alanındaki tüm firmalara ve sektörlere yapıyorum. Ankara'da ben kendi bakanlığım olmak üzere çok daha pozitif ayrımcılık yapacağımı taahhüt ediyorum. Lütfen erkekler olarak bakışımızı değiştirelim, kadınlarımıza güvenelim ve inanalım"