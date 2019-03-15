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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı

15.03.2019 16:57

Afrin'e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı. Ticaret ve Gümrük Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 13 Mart Çarşamba günü imzaladığı onay yazısının ardından Zeytin Dalı Gümrük Kapısı faaliyete başladı. Gümrük kapısı ilk olarak yardım geçişlerine açılırken, kapının ilerleyen süreçte ise ticari faaliyetlere de açılacağı öğrenildi. Hatay ile Suriye arasında ticari sınır bağlantısını oluşturacak olan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, ilk olarak insani yardım tırlarının geçişiyle faaliyete açıldı.


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