Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD'ye sattılar! Soruşturma başlatıldı
İstanbul Ataşehir'de kadınların yumurtalarını para karşılığı alan çete ifşa oldu. Şebekenin, para karşılığı kadınlardan aldığı yumurtaları ABD'de sattığı ortaya çıktı. İşte inanılmaz olayın detayları...
takvim.com.tr
CİMER üzerinden yapılan bir şikâyet sonucu
İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniğindeki korkunç ticaret ortaya çıktı. CİMER üzerinden ihbarda bulunan bir kadın, kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.
OLGUNLAŞAN YUMURTA SAYISI KADAR PARA ÖDEME TEKLİFİ
İddiaya göre kadın doğum polikliniği,
"genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi. Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20-40 bin lira para teklifi sunuldu.
MİRAS HAKKI İSTENMEMESİ İÇİN İMZALAR ATILDI
Usulsüzlüğün klinikle koordineli yapıldığı belirtilen ihbarda, işlem süresince çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca ileride çocuklardan miras hakkı istenmemesi için imzalar alındı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş kadınları kandırarak ağlarına düşürenlerin Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemler gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan hiçbir zararı olmadığı iddia edilerek kadınlara verilen bu ilaçların felç, erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu aktarılan dilekçede,
"İnsanların sağlığıyla oynuyorlar, organ kaçakçılığına teşvik ediliyorlar" denildi.
İDDİALARI REDDETTİLER
İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri kliniğe giderek araştırmalar yaptı. İlgili ilacın birkaç hastaya reçete edildiğini belirledi. Klinikte çalışan doktorlar ise âdet düzensizliği, kanama gibi ilgili tanılara göre ilacın verildiğini, suçlamaları kabul etmediklerini belirttiler. Ancak savunmaları uygun görmeyen Sağlık Bakanlığı, reçeteleme yapan 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca konunun mühim olduğunu kaydeden bakanlık, soruşturmanın başlatılmasını ve varsa suçları dava açılarak cezalandırılmalarını istedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun'a muhalefet" ve
"Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.