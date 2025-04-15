Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD’ye sattılar

MİRAS HAKKI İSTENMEMESİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Usulsüzlüğün klinikle koordineli yapıldığı belirtilen ihbarda, işlem süresince çeşitli tahliller, saç ve göz rengi gibi genetik özelliklerin belirtildiği anketler yapıldığı öne sürüldü. Ayrıca ileride çocuklardan miras hakkı istenmemesi için imzalar alındı. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş kadınları kandırarak ağlarına düşürenlerin Amerika'daki bir şirketle koordineli işlemler gerçekleştirdiği iddia edildi. Öte yandan hiçbir zararı olmadığı iddia edilerek kadınlara verilen bu ilaçların felç, erken menopoz gibi birçok yan etkisinin bulunduğu aktarılan dilekçede, "İnsanların sağlığıyla oynuyorlar, organ kaçakçılığına teşvik ediliyorlar" denildi.