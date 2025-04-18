Türkiye Büyük Millet Meclisi akılalmaz bir dolandırıcılık iddiası ile çalkalanıyor. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, milletvekili danışmanlarını hedef aldı, kiminden borç para istedi, kimini ise yüksek kar ve iş vaadi ile dolandırdı.
MAĞDUR SAYISI 22 KİŞİ
Mağdurların sayısı 22'yi bulurken, toplam vurgunun 100 milyon TL'yi aştığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalar, çiftin danışmanlardan 5 milyon TL'ye kadar para talep ettiğini ortaya koydu.
VEKİL DANIŞMANI ANLATTI
Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan ismini vermek istemeyen milletvekili danışmanı, "6 milyon TL dolandırıldık. Bize borç-alacak ilişkisi kurdu. WhatsApp mesajlarında hep 'borç' yazdı ki alacak davası gibi görünsün. '40 bin TL'ye ihtiyacım var, 3 gün sonra ödeyeceğim' dedi. Sonra rakamlar 100, 150, 200 bin TL'ye çıktı. Hep gününden önce ödedi, hatta 2-3 bin TL fazla gönderdi. Ama sonra ödemeler durdu."dedi.
İDDİALARI REDDETTİ
Suçlamaların odağındaki medya patronu ise iddiaları reddederek küfürler savurdu.
Medya patronu şunları söyledi:
"Benim 30 kuruş borcum yok! Bunlar tefeci, fırsatçı. 40 milyona yakın ödeme yaptım. Holding miyiz, ben gazeteciyim!"
KENDİ KARDEŞİNİ DE 7 MİLYON DOLANDIRMIŞ
TBMM'de vekil danışmanı olarak çalışan kadın, kendisi ve kız kardeşi ile önce yakınlık kurduğunu belirttiği medya patronunun erkek kardeşinin de Meclis'te çalıştığını söyleyerek, "Onu da 7 milyon dolandırmış. Kimse ağabeyime güç yetiremiyor" dedi.
Vekil danışmanın annesi, kızının ısrarıyla 200 bin TL kredi çektiğini, çiftin sadece birkaç taksit ödedikten sonra ödemeleri durdurduğunu belirtti.
Eski bir çalışanın dayısı ise yeğeninin 15 milyon 900 bin TL dolandırıldığını ifade ederek, "Yeğenimden 'kâr payı vereceğim' diyerek para aldılar. Toplamda 15 milyon 900 bin TL verdik." dedi.
YAZIŞMALAR İNCELEMEDE
atv Haber'in özel haberine göre; Dolandırıcılar, milletvekili danışmanlarını kolaylıkla kredi çekebilme imkanına sahip oldukları ve memuriyetlerinden dolayı şikayetçi olmaktan çekinecekleri düşüncesi ile onları hedef aldılar. Soruşturma kapsamında çiftin WhatsApp yazışmaları ve ödeme kayıtları incelemeye alındı.