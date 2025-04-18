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Meclis'e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık iddiası ile çalkalanıyor. İddiaya göre; yerel medya yöneticisi çift, danışmanlardan 'borç' adı altında para istedi. Önce düzenli ödeme yaparak güven kazandı, daha sonra ise hain planlarını devreye soktular. Olaya ilişkin taraflar açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:46
Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi akılalmaz bir dolandırıcılık iddiası ile çalkalanıyor. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, milletvekili danışmanlarını hedef aldı, kiminden borç para istedi, kimini ise yüksek kar ve iş vaadi ile dolandırdı.

Meclis'e uzanan milyonluk vurgun

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

MAĞDUR SAYISI 22 KİŞİ

Mağdurların sayısı 22'yi bulurken, toplam vurgunun 100 milyon TL'yi aştığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalar, çiftin danışmanlardan 5 milyon TL'ye kadar para talep ettiğini ortaya koydu.

TBMMde akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun
TBMM'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Milletvekili danışmanlarını hedef aldılar! 30 milyonluk vurgun

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

VEKİL DANIŞMANI ANLATTI

Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan ismini vermek istemeyen milletvekili danışmanı, "6 milyon TL dolandırıldık. Bize borç-alacak ilişkisi kurdu. WhatsApp mesajlarında hep 'borç' yazdı ki alacak davası gibi görünsün. '40 bin TL'ye ihtiyacım var, 3 gün sonra ödeyeceğim' dedi. Sonra rakamlar 100, 150, 200 bin TL'ye çıktı. Hep gününden önce ödedi, hatta 2-3 bin TL fazla gönderdi. Ama sonra ödemeler durdu."dedi.

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

İDDİALARI REDDETTİ

Suçlamaların odağındaki medya patronu ise iddiaları reddederek küfürler savurdu.

Medya patronu şunları söyledi:
"Benim 30 kuruş borcum yok! Bunlar tefeci, fırsatçı. 40 milyona yakın ödeme yaptım. Holding miyiz, ben gazeteciyim!"

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

Patronun eşi de dolandırıcılık iddialarına karşı çıkarak, "Bize tefecilik yaptılar. Para verip üzerine faiz istediler." Ancak mağdurlar, çiftin sistematik bir dolandırıcılık ağı kurduğunu savunuyor." ifadelerini kullandı.

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

KENDİ KARDEŞİNİ DE 7 MİLYON DOLANDIRMIŞ

TBMM'de vekil danışmanı olarak çalışan kadın, kendisi ve kız kardeşi ile önce yakınlık kurduğunu belirttiği medya patronunun erkek kardeşinin de Meclis'te çalıştığını söyleyerek, "Onu da 7 milyon dolandırmış. Kimse ağabeyime güç yetiremiyor" dedi.

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

Vekil danışmanın annesi, kızının ısrarıyla 200 bin TL kredi çektiğini, çiftin sadece birkaç taksit ödedikten sonra ödemeleri durdurduğunu belirtti.

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

Eski bir çalışanın dayısı ise yeğeninin 15 milyon 900 bin TL dolandırıldığını ifade ederek, "Yeğenimden 'kâr payı vereceğim' diyerek para aldılar. Toplamda 15 milyon 900 bin TL verdik." dedi.

Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor

YAZIŞMALAR İNCELEMEDE

atv Haber'in özel haberine göre; Dolandırıcılar, milletvekili danışmanlarını kolaylıkla kredi çekebilme imkanına sahip oldukları ve memuriyetlerinden dolayı şikayetçi olmaktan çekinecekleri düşüncesi ile onları hedef aldılar. Soruşturma kapsamında çiftin WhatsApp yazışmaları ve ödeme kayıtları incelemeye alındı.