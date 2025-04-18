Türkiye Büyük Millet Meclisi akılalmaz bir dolandırıcılık iddiası ile çalkalanıyor. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, milletvekili danışmanlarını hedef aldı, kiminden borç para istedi, kimini ise yüksek kar ve iş vaadi ile dolandırdı. Meclis'e uzanan milyonluk vurgun

VEKİL DANIŞMANI ANLATTI Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan ismini vermek istemeyen milletvekili danışmanı, "6 milyon TL dolandırıldık. Bize borç-alacak ilişkisi kurdu. WhatsApp mesajlarında hep 'borç' yazdı ki alacak davası gibi görünsün. '40 bin TL'ye ihtiyacım var, 3 gün sonra ödeyeceğim' dedi. Sonra rakamlar 100, 150, 200 bin TL'ye çıktı. Hep gününden önce ödedi, hatta 2-3 bin TL fazla gönderdi. Ama sonra ödemeler durdu."dedi.

İDDİALARI REDDETTİ Suçlamaların odağındaki medya patronu ise iddiaları reddederek küfürler savurdu. Medya patronu şunları söyledi:

"Benim 30 kuruş borcum yok! Bunlar tefeci, fırsatçı. 40 milyona yakın ödeme yaptım. Holding miyiz, ben gazeteciyim!"