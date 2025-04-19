İstanbul’da neden sis var, kaç gün sürecek? 19-20 Nisan (hafta sonu) hava nasıl olacak?

İstanbul'da 19-20 Nisan 2025 hafta sonu hava sis ve puslu hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara Bölgesi genelinde pus ve yer yer sis oluşabileceğini belirtiyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte konuya dair son durum!

İSTANBUL'DA NEDEN SİS VAR? İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Başakşehir ve çevresindeki yüksek katlı binaları adeta görünmez hale getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaşlamak zorunda kaldı.

METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Nisan Cumartesi gününe ait hava durumu raporuna göre, sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis ve pus etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise İç Anadolu'nun güneyinde rüzgarın güney yönlerden zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİNDE YAĞIŞ VE YOĞUN SİS HAKİM OLACAK Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer yoğun sis ve pus etkili olacak. İstanbul: 19°C – Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis, kuzey kıyılar çok bulutlu. Edirne: 22°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Kırklareli: 21°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağış geçişleri olacak. Sakarya: 23°C – Gün içinde zamanla artan bulutlanma ve aralıklı yağış bekleniyor.