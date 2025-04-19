İstanbul’da neden sis var, kaç gün sürecek? 19-20 Nisan (hafta sonu) hava nasıl olacak?

İstanbul'da 19-20 Nisan 2025 hafta sonu hava sis ve puslu hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara Bölgesi genelinde pus ve yer yer sis oluşabileceğini belirtiyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte konuya dair son durum!
İSTANBUL'DA NEDEN SİS VAR?
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Başakşehir ve çevresindeki yüksek katlı binaları adeta görünmez hale getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaşlamak zorunda kaldı.
METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Nisan Cumartesi gününe ait hava durumu raporuna göre, sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis ve pus etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise İç Anadolu'nun güneyinde rüzgarın güney yönlerden zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİNDE YAĞIŞ VE YOĞUN SİS HAKİM OLACAK
Marmara genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batısı ile Sakarya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer yoğun sis ve pus etkili olacak.
İstanbul: 19°C – Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis, kuzey kıyılar çok bulutlu.
Edirne: 22°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Kırklareli: 21°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağış geçişleri olacak.
Sakarya: 23°C – Gün içinde zamanla artan bulutlanma ve aralıklı yağış bekleniyor.
19 Nisan sabahı İstanbul'da beklenen yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşların gecikmeye uğrayabileceği bildirildi.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 19 Nisan 2025 tarihinde sabah saatlerinde yaşanması muhtemel sis olayının uçuş trafiğini etkileyebileceği belirtilerek, yolcuların seyahat planlarını aksamaması adına havayolu firmalarının internet siteleri ve çağrı merkezlerinden uçuş bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri önerildi.
EGE'DE GÜNEYDE AÇIK, KUZEYDE YEREL YAĞIŞ
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Bölgenin kuzey kesimlerinde zamanla çok bulutlu bir gökyüzü gözlenecek. Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
İzmir: 25°C – Az bulutlu ve açık.
Muğla: 22°C – Parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 24°C – Öğle saatlerinde sağanak ihtimali var.
Denizli: 29°C – Sıcaklık yüksek, hava açık.
AKDENİZ BÖLGESİNDE AÇIK VE SICAK
Akdeniz genelinde güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar iç kesimlerde artarken sahil bölgelerinde daha ılıman bir hava hakim.
Antalya: 22°C – Parçalı bulutlu.
Adana: 30°C – Açık ve sıcak.
Hatay: 29°C – Az bulutlu.
Burdur: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YAĞIŞLI VE RÜZGARLI
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Özellikle Ankara'nın kuzeyi ve doğusu ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Güney kesimlerde rüzgarın etkili olması öngörülüyor.
Ankara: 21°C – Sağanak yağışlı, kuzeyde yer yer kuvvetli.
Eskişehir: 22°C – Aralıklı sağanak geçişleri.
Konya: 26°C – Az bulutlu.
Nevşehir: 23°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİNDE GENİŞ ÇAPLI YAĞIŞ BEKLENİYOR
Batı ve Orta Karadeniz genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Yerel olarak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunmalı.
Zonguldak: 14°C – Gök gürültülü sağanak.
Samsun: 15°C – İç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış riski.
Trabzon: 17°C – Öğle saatlerinden itibaren yağışlı.
Amasya: 26°C – Yerel kuvvetli yağış uyarısı var.
DOĞU ANADOLU'DA YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ
Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Erzurum, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olabilir. Erzurum'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum: 15°C – Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Van: 13°C – Öğle sonrası sağanak.
Kars: 13°C – Zamanla yağışlı.
Malatya: 25°C – Parçalı bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA AÇIK VE SICAK
Bölgede hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Gaziantep: 28°C – Açık ve sıcak.
Diyarbakır: 25°C – Güneşli.
Mardin: 22°C – Az bulutlu.
Adıyaman: 25°C – Açık hava hakim.
(Kaynak: AA, DHA)