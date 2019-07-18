YKS tercihlerinde bunlara dikkat! İş bulma garantili bölümler neler? İşte 2, 4 yıllık iş garantili meslek bölümleri

YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih dönemi başlayacak. YKS tercihlerinde hangi bölüme gideceği konusunda henüz karar veremeyen öğrenciler için haberimizde iş bulma garantili meslekler grubunu derledik. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Tercih yaparken sevdiğiniz işi yapabileceğiniz meslek gruplarına yönelmenizi öneririz. Peki, iş bulma garantili bölümler neler? İşte 2, 4 yıllık iş garantili meslek bölümleri...

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