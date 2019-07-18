YKS tercihlerinde bunlara dikkat! İş bulma garantili bölümler neler? İşte 2, 4 yıllık iş garantili meslek bölümleri
YKS sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. Üniversite hayali ile tercih yapacak öğrencilerden hangi bölüme gidecekleri konusunda karar veremeyenler için iş bulma garantili meslekler grubunu yazımızda derledik. Peki, iş bulma garantili bölümler neler? Bölüm ve üniversite nasıl seçilir? İşte 2 ve 4 yıllık iş bulma garantili meslek bölümleri...
18.07.2019 15:51
- Son Güncelleme: 18.07.2019 16:15
YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih dönemi başlayacak. YKS tercihlerinde hangi bölüme gideceği konusunda henüz karar veremeyen öğrenciler için haberimizde iş bulma garantili meslekler grubunu derledik. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Tercih yaparken sevdiğiniz işi yapabileceğiniz meslek gruplarına yönelmenizi öneririz. Peki, iş bulma garantili bölümler neler? İşte 2, 4 yıllık iş garantili meslek bölümleri...
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