YKS tercihlerinde bunlara dikkat! İş bulma garantili bölümler neler? İşte 2, 4 yıllık iş garantili meslek bölümleri 18.07.2019 16:15

YKS sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. Üniversite hayali ile tercih yapacak öğrencilerden hangi bölüme gidecekleri konusunda karar veremeyenler için iş bulma garantili meslekler grubunu yazımızda derledik. Peki, iş bulma garantili bölümler neler? Bölüm ve üniversite nasıl seçilir? İşte 2 ve 4 yıllık iş bulma garantili meslek bölümleri...