Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görev yapan kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, ülkenin huzur ve güvenliği için teröristlere karşı omuz omuza mücadele ediyor. Lokman Sarıaslan, "Gaziantep'ten 2017'de buraya geldim. O günden bu yana oğlumla bu zorlu coğrafyada görev yapıyoruz. Oğlumla aynı görevi yaptığım için gurur duyuyorum" dedi. Mehmet Ali Sarıaslan ise "Bu bölgede ülkenin huzuru ve güvenliği için daima mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

18.07.2019 12:04 - Son Güncelleme: 18.07.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





