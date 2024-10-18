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YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Hastaneler kapatıldı, suçlular tutuklandı!
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YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Hastaneler kapatıldı, suçlular tutuklandı!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 15:49

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Memişoğlu, "Bu süreç 2023 Mayıs ayındaki ihbarla başladı. Hastaneler ve ilgili birimler kapatıldı. Savcılık ve adli süreç devam etmektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Memişoğlu, "Bu süreç 2023 Mayıs ayındaki ihbarla başladı. Hastaneler ve ilgili birimler kapatıldı. Savcılık ve adli süreç devam etmektedir." dedi.

SAĞLIKTA İLLEGALİTE VE KÖTÜ UYGULAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki "yenidoğan çetesine" ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili açıklama yapıldı.

"Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz" ifadesiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

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