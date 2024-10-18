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Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı TV yayınına katıldığı ortaya çıktı
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Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı TV yayınına katıldığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024, 11:29 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024, 11:29

Fırat Sarı'nın yaklaşık 10 ay önce YouTube'da yayınlanan Kadınca TV'nin yayınına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı. "Prematüre bebek nedir, tam anlamıyla tanımını yapar mısınız?" sorusunu yanıtlayan Sarı, "Ortalama 40 hafta ama biz literatürde 37 haftanın altını prematüre olarak tabir ediyoruz. 37 haftanın altında doğan bebekler, işte şu an 21-22 haftaya kadar bebekler bile yaşatılabiliyor. 24 hafta, 28 hafta, 30 hafta doğan bebekler, erken doğan bebekler prematüre oluyor." dedi.

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