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Yenidoğan Çetesi hakkında sarsıcı iddia! Yazışmalar ifşalandı! Ağlayan bebeğe uyuşturucu mu verdiler?

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren Yenidoğan Çetesi tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Bebek katillerinin 10 bebeğin ölümüne yol açtığı öğrenildi. 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak olan çete üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar ise sosyal medyada infial yarattı. Çetenin kan donduran yazışmalarında bir çete üyesinin ağlayan bebeğe uyuşturucu verip 'kestim nefesini' dediği görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:37 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:49
Yenidoğan Çetesi hakkında sarsıcı iddia! Yazışmalar ifşalandı! Ağlayan bebeğe uyuşturucu mu verdiler?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen Yenidoğan Çetesi'nin 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Yenidoğan Çetesi hakkında sarsıcı iddia! Yazışmalar ifşalandı! Ağlayan bebeğe uyuşturucu mu verdiler?

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren ve 10 bebeğin ölümüne neden olan çete ile ilgili ortaya atılan yeni iddia ise herkesin kanını dondurdu.

Yenidoğan Çetesi hakkında sarsıcı iddia! Yazışmalar ifşalandı! Ağlayan bebeğe uyuşturucu mu verdiler?

YAZIŞMALAR İFŞALANDI

Yenidoğan bebeklerin sağlık durumlarını kötü göstererek ellerindeki hastanelerin yoğun bakımlarında uzun süre tutup devletten destek ödemelerini alan çetenin kendi aralarında yaptıkları iddia edilen WhatsApp yazışmaları sosyal medyada dolaşıma girdi.

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