İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen Yenidoğan Çetesi 'nin 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi. İddianamenin kabulüne karar veren mahkemenin tensip zaptında, duruşma günü de belirlendi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 18 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren ve 10 bebeğin ölümüne neden olan çete ile ilgili ortaya atılan yeni iddia ise herkesin kanını dondurdu.