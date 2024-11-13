9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Yürürlüğe ne zaman girecek? Maddeleri, içeriği...

9. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Paket içeriğindeki maddeler neler? Ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri ilgili son gelişmeler ve yasalaşan maddelerin detayları...
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Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"9. Yargı Paketi'nde, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."