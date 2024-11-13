9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Yürürlüğe ne zaman girecek? Maddeleri, içeriği...

9. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Paket içeriğindeki maddeler neler? Ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? İşte, 9. Yargı Paketi maddeleri ilgili son gelişmeler ve yasalaşan maddelerin detayları...