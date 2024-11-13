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İzmir'de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!

İzmir'de yangın faciası sonrası hayatını kaybeden 5 kardeş defnedildi. Çocuklarını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Melisa Akcan açıklama yaptı. Anne Akcan, "Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:36 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:36
İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!

İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin hayatını kaybettiği yangın tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!

Olay, 11 Kasım'da akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!

ANNE HURDA TOPLAMAYA GİTTİ ÇOCUKLAR YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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