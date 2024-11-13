İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!

İzmir 'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin hayatını kaybettiği yangın tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

ANNE HURDA TOPLAMAYA GİTTİ ÇOCUKLAR YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.