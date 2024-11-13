İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!

İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin hayatını kaybettiği yangın tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.
Olay, 11 Kasım'da akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
ANNE HURDA TOPLAMAYA GİTTİ ÇOCUKLAR YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.