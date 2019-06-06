Yüz binlerce genç yeni askerlik sistemi için umutla bekliyor. Tek tip askerliğin seçimlerden sonra Meclis'ten geçmesi beklenirken 9 günlük bayram tatili nedeniyle süreç uzadı. Şimdi Yüz binler Meclis'in açılıp yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini bekliyor.
Bayram sonrası TBMM'de gündem yoğun! Yeni askerlik sistemi bayramdan sonra Meclis'ten geçecek mi?06.06.2019 14:12
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