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Bayram sonrası TBMM'de gündem yoğun! Yeni askerlik sistemi bayramdan sonra Meclis'ten geçecek mi?

06.06.2019 14:12

Yüz binlerce genç yeni askerlik sistemi için umutla bekliyor. Tek tip askerliğin seçimlerden sonra Meclis'ten geçmesi beklenirken 9 günlük bayram tatili nedeniyle süreç uzadı. Şimdi Yüz binler Meclis'in açılıp yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini bekliyor.


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