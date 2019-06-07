GaleriGüncel

Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

Karadeniz'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla bölge, PKK'lılardan temizlenirken, jandarmanın keskin nişancıları ise yeni terörist grupların sızma girişimine karşı belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyon yaparak, 'alarm' konumuna geçti.

07.06.2019 12:40 - Son Güncelleme: 07.06.2019 12:40
Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

Karadeniz'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu.

Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, 'alarm' durumuna geçti.

Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

Karadeniz'in bitki örtüsü, kayalıklı yamaç arazisi ve sık ormanlık alanlarında kendilerine mevzi oluşturan jandarmanın özel keskin nişancıları da gece görüş dürbünlü silahlarıyla JÖH ve komandoların operasyonlarına destek veriyor.

Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

Giresun kırsalında 2 teröristin yakalanmasının ardından Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında ele geçirilen sığınak ve erzak depolarının imhasıyla bölgede teröristlere ağır darbe vuruldu.

Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları

BÖLGEDE PKK'NIN İZİ SİLİNDİ
PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şerli ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe, 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle erken terhise yeni formül geliyor
Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle "erken terhise" yeni formül geliyor