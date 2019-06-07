Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları
Karadeniz'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla bölge, PKK'lılardan temizlenirken, jandarmanın keskin nişancıları ise yeni terörist grupların sızma girişimine karşı belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyon yaparak, 'alarm' konumuna geçti.
07.06.2019 12:40
- Son Güncelleme: 07.06.2019 12:40
BÖLGEDE PKK'NIN İZİ SİLİNDİ
PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şerli ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe, 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu.
DİĞER GALERİLER