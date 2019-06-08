Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle "erken terhise" yeni formül ''kademeli terhis'' 08.06.2019 10:14

Milyonların heyecanla beklediği yeni askerlik sisteminin, bayram tatili öncesi TBMM'de yasalaşması bekleniyordu. Ancak son anda köklü değişiklikler içeren düzenlemenin aceleye getirilmemesi, tartışmalı noktaların yeniden değerlendirilebilmesi için yeni askerlik sisteminin Genel Kurul görüşmeleri Meclis'teki parti gruplarının mutabakatıyla bayram sonrasına bırakıldı. Bayram sonrası ele alınması planlanan yeni askerlik sistemi teklifinde, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Peki yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik çağı ve hizmet süresi nasıl düzenleniyor? Yedek subay ve astsubay seçimi nasıl yapılacak? Dövizle askerlik nasıl olacak? İşte yeni askerlik sistemine dair merak edilen son dakika gelişmeleri...

Teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde, halen silah altında 6 ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin er terhis imkanına kavuşacak. Bu durumun terörle mücadele başta olmak üzere, ülke güvenliğinde zafiyet yaratabileceği endişelerinin dillendirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlamanın zafiyet yaratmayacak şekilde yapıldığını kaydetti. Ancak, bayram sonrası ele alınması planlanan teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor.



Kontenjan sıkıntısı



Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor. TSK'nın yıllık asker ihtiyacı 420 bin civarında seyrederken, yoklama ve bakaya durumunda yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.



145 bin kişilik kontenjan ayrıldı



31 bin TL karşılığında yapılacak bedelli için 145 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kura çekimi yapılacak. MHP teklife ilişkin "bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınsın" önerisini gündeme getirirken, yükümlüler ise bedelli kontenjanının arttırılmasını istiyor.



Yükümlüler, "Kontenjandan faydalanamazsak, bakaya durumunda olacağız ve 6 ay askerlik yapmak zorunda kalacağız. Ayrıca, bir önceki bedelli askerlikten yararlanamayan 1994 doğumluların sayısı da fazla. Birikme şüphesiz olacaktır. Kontenjan mutlaka artırılmalı ya da bir defaya mahsus herkesi kapsamalı" talebinde bulunuyor.



Son çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından 635 bin 582 kişi faydalanmıştı.