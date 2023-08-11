YASAKLANDI! Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de yaşayanlar dikkat! Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı!

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Deniz yasağının getirilmesiyle ilgili olarak yetkililer, vatandaşların güvenliğini ve sağlığını korumak, denizde olası riskleri minimize etmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bu tedbirin alındığını belirtiyor. Bölgesel kaynaklar, su kalitesi, hava koşulları, akıntılar veya denizdeki diğer potansiyel tehlikelerin göz önünde bulundurulduğunu ve bu faktörlerin yasaklama kararının alınmasında etkili olduğunu aktarıyor.

Kandıra, Kocaeli: Elverişsiz Hava Şartları

Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşullarının yaşandığı belirtildi. Bu nedenle, güvenlik ve sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla Kandıra'da bulunan Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.