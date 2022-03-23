⛄YARIN OKULLAR TATİL Mİ?❄ 24 Mart KAR TATİLİ olan iller ve ilçeler TAM LİSTE: Erzurum, Kars, Iğdır, Muş, Sinop, Eskişehir, Bitlis, Ardahan...
Yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası ne yazık ki eğitim hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Mart ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Şubat Cuma günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yarın hangi illerde okullar kar tatili var? İşte 24 Mart Perşembe tatil olan il ve ilçeler listesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisiniartırmaya devam etmesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar kar tatili var? 24 Mart Perşembe tatil olan il ve ilçeler listesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.