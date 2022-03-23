⛄YARIN OKULLAR TATİL Mİ?❄ 24 Mart KAR TATİLİ olan iller ve ilçeler TAM LİSTE: Erzurum, Kars, Iğdır, Muş, Sinop, Eskişehir, Bitlis, Ardahan...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisiniartırmaya devam etmesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar kar tatili var? 24 Mart Perşembe tatil olan il ve ilçeler listesi!