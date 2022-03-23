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Meral Akşener'in '1915 Çanakkale Köprüsü' iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyeti 900 milyon dolar' iftirasına çok net bir cevap verdi. Akşener'in söylemlerinin yalan olduğunu vurgulayan bakanlık, "Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız davranışın tekrarından öteye gitmiyor. 'Muhalefet etme vazifesini, ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek..." açıklamasını yaptı.

23.03.2022 18:38 - Son Güncelleme: 23.03.2022 18:43
Meral Akşener’in ’1915 Çanakkale Köprüsü’ iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar' olduğunu iddia etti.

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Meral Akşener’in ’1915 Çanakkale Köprüsü’ iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık

"MALUM ÇEVRELER..."
Bakanlıktan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin "malum çevreler" tarafından siyasete alet edilerek, yoğun saldırıyla karşı karşıya olmasının hayretle gözlemlendiği belirtildi.

Meral Akşener’in ’1915 Çanakkale Köprüsü’ iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık

Açıklamada, mühendislik ve tasarım açısından eşsiz, dünyadaki en büyük ulaşım projelerinden olan eserin, istihdama, turizme, ticarete, kültüre ulusal ve uluslararası alanda katkı sağlayacağına işaret edildi.

Meral Akşener’in ’1915 Çanakkale Köprüsü’ iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık

"MUHALEFET ETME VAZİFESİNİ ÜLKESİNE DÜŞMANLIK OLARAK SERGİLEMEK"
Köprünün millete, çevreye, ülke ekonomisine ve dünyaya sunacağı değerle de eşsiz bir yapı olduğu kaydedilen açıklamada, halkın genelinin, "eşsiz iradesi" ve "vefa duygusuyla" esere sahip çıkmasının gururla görüldüğü ifade edildi.

Meral Akşener’in ’1915 Çanakkale Köprüsü’ iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık

Millete kazandırılan dev eseri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin, anılan büyük çalışmayı itibarsızlaştırmak için saldıranların "ibretle" ve "hayretle" izlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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