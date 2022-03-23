Meral Akşener'in '1915 Çanakkale Köprüsü' iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyeti 900 milyon dolar' iftirasına çok net bir cevap verdi. Akşener'in söylemlerinin yalan olduğunu vurgulayan bakanlık, "Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız davranışın tekrarından öteye gitmiyor. 'Muhalefet etme vazifesini, ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek..." açıklamasını yaptı.
23.03.2022 18:38 - Son Güncelleme: 23.03.2022 18:43
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar' olduğunu iddia etti.
"MALUM ÇEVRELER..."
Bakanlıktan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin "malum çevreler" tarafından siyasete alet edilerek, yoğun saldırıyla karşı karşıya olmasının hayretle gözlemlendiği belirtildi.