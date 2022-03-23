Meral Akşener’in ’1915 Çanakkale Köprüsü’ iftirasına Bakanlıktan net cevap: Muhalefet değil devlete düşmanlık

"MUHALEFET ETME VAZİFESİNİ ÜLKESİNE DÜŞMANLIK OLARAK SERGİLEMEK"

Köprünün millete, çevreye, ülke ekonomisine ve dünyaya sunacağı değerle de eşsiz bir yapı olduğu kaydedilen açıklamada, halkın genelinin, "eşsiz iradesi" ve "vefa duygusuyla" esere sahip çıkmasının gururla görüldüğü ifade edildi.