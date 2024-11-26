Bugün, Ankara'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü görülüyor. Ancak, şu ana kadar Ankara Valiliği'nden herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde, konu ile ilgili detaylara buradan ulaşabileceksiniz. Şu an için okul tatili ile ilgili bir gelişme bulunmamaktadır.
Günlerdir etkili olan soğuk hava, başkentte kar yağışına da neden oldu. Gece saatlerinde beyaza bürünen İstanbul'un Anadolu Yakası gibi bölgeler de, karın etkisini net bir şekilde hissediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de soğuk hava ve karla ilgili uyarılarını sürdürürken, vatandaşlar hava durumu tahminlerine dikkat etmeye devam ediyor.