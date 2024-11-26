27 Kasım Ankara Yarın Okullar Tatil Mi?

Bugün, Ankara'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü görülüyor. Ancak, şu ana kadar Ankara Valiliği'nden herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde, konu ile ilgili detaylara buradan ulaşabileceksiniz. Şu an için okul tatili ile ilgili bir gelişme bulunmamaktadır.