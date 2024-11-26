Okulların yüz yüze eğitime başladığı şu dönemde, Çankırı Valiliği'nden yapılacak açıklamalar bekleniyor. Kar tatiliyle ilgili gelişmeler açıklandığında, en güncel bilgilere yerel medya ve Çankırı Valiliği'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının hafta boyunca etkili olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Soğuk hava koşullarının, Çankırı ve çevresinde de etkisini göstereceği tahmin ediliyor.