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Çankırı yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çankırı kar tatili var mı?

Çankırı'da 27 Kasım için okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, vatandaşların bu konuda merakını artırmış durumda.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:25
Çankırı yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çankırı kar tatili var mı?

Okulların yüz yüze eğitime başladığı şu dönemde, Çankırı Valiliği'nden yapılacak açıklamalar bekleniyor. Kar tatiliyle ilgili gelişmeler açıklandığında, en güncel bilgilere yerel medya ve Çankırı Valiliği'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çankırı yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çankırı kar tatili var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının hafta boyunca etkili olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Soğuk hava koşullarının, Çankırı ve çevresinde de etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Çankırı yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çankırı kar tatili var mı?

Çankırı yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çankırı kar tatili var mı?

Şu an için, Çankırı'da okulların tatil olup olmadığıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Resmi açıklamanın ardından, okulların durumuna dair bilgi edinmek için Çankırı Valiliği'nin resmi web sitesini ve yerel haber kaynaklarını takip etmeniz önemlidir.

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