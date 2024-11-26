KPSS’siz, sınav şartsız 18-55 yaş arası... İŞKUR kadın-erkek adaylar için acil işçi alım duyurusu

İŞKUR Türkiye genelinde Kasım- Aralık ayları itibarıyla yeni bir istihdam fırsatı duyurdu.Bu süreçte iş arayışındaki vatandaşlar başvurularını ikamet ettikleri illerdeki açık iş ilanlarını ve kontenjanlarını göz önünde bulundurarak e-şube üzerinden kolayca yapabilecekler. İşte KPSS'siz, sınav şartsız kadın- erkek adaylar için güncel ilanlar ve il il detaylar...
ADANA
Beden işçisi alımı için (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme- boşaltma ve genel) 1324 kişilik kadro bulunmaktadır.
Alım yapılacak ilçeler
Seyhan, Ceyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Adana merkez