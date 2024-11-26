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KPSS'siz, sınav şartsız 18-55 yaş arası... İŞKUR kadın-erkek adaylar için acil işçi alım duyurusu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kasım ayı itibariyle geniş kapsamlı personel alımını başlattığını duyurdu. Temizlik görevlisinden inşaat işçisine, taşıma ve depo personeline kadar birçok meslek kategorisinde ve farklı şehirlerde iş ilanları açıldı. İşte il il kadro, kontenjan ve başvuru detayları...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:46
KPSS’siz, sınav şartsız 18-55 yaş arası... İŞKUR kadın-erkek adaylar için acil işçi alım duyurusu

İŞKUR Türkiye genelinde Kasım- Aralık ayları itibarıyla yeni bir istihdam fırsatı duyurdu.Bu süreçte iş arayışındaki vatandaşlar başvurularını ikamet ettikleri illerdeki açık iş ilanlarını ve kontenjanlarını göz önünde bulundurarak e-şube üzerinden kolayca yapabilecekler. İşte KPSS'siz, sınav şartsız kadın- erkek adaylar için güncel ilanlar ve il il detaylar...

KPSS’siz, sınav şartsız 18-55 yaş arası... İŞKUR kadın-erkek adaylar için acil işçi alım duyurusu

ADANA

Beden işçisi alımı için (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme- boşaltma ve genel) 1324 kişilik kadro bulunmaktadır.

Alım yapılacak ilçeler

Seyhan, Ceyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Adana merkez

KPSS’siz, sınav şartsız 18-55 yaş arası... İŞKUR kadın-erkek adaylar için acil işçi alım duyurusu

ANKARA

Beden işçisi alımı için (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme- boşaltma ve genel) 5128 kişilik kadro bulunmaktadır.

Alım yapılacak ilçeler

Altındağ, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Polatlı, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Kahraman Kazan, Akyurt, Etimesgut, Ankara merkez

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