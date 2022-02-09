Yalnız Kurt dizisindeki Fettah Dahhak kimdir? İran mitolojisinde Dahhak nedir? Fetullah Gülen'in Bahai Tarikatı bağlantısı ne?
Yapımını Osman Sınav'ın üstlendiği 'Yalnız Kurt' dizisi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi atv ekranlarına kilitledi. FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran ve örgütün kirli geşmişine ışık tutan dizi, karakterleriyle de çok konuşuldu. Dizinin ilk bölümünde dikkat çeken karakterlerden biri de Fettah Dahhak oldu. Elebaşı Fetullah Gülen hakkında 1982 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığınca yapılan soruşturma dosyasında geçen kod adının "Abdülfettah Dahhak olduğu biliniyor. Peki Dahhak kimdir? İran mitolojisindeki yeri nedir? Fetullah Gülen'in Bahai Tarikatı bağlantısı nedir? İşte çarpıcı detaylar...
Ekranlara iddialı bir giriş yapan Yalnız Kurt, atv ekranlarında başladı. İlk iki bölümü ile büyük ilgi toplayan dizide yetim çocukları koruyup kollayan Kumandan Davut Bahadır, Golyat ile mücadelesini anlattı. Yetim çocukların vatan ve millet aşkıyla büyümesi için elinden geleni yapan Kumandan, askerlik görevi sona erdikten sonra da ülkesi için çalışmaya devam etti. Ajanlarla iş birliği içinde olan Fettah Dahhak'ın peşine düşen Kumandan'ın neler yapacağı merak konusu oldu. Yalnız Kurt dizisinde geçen 'dahhak' kelimesinin Hint – İran mitolojisinde insan beyni yiyen bir yılanı yansıttığı biliniyor. Örgüt lideri Fetullah Gülen hakkında 1982 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığınca yapılan soruşturma dosyasında geçen kod adının Abdülfettah Dahhak olması dikkat çekiyor.
KİM BU DAHHAK?
Dahhak, Zahhak ya da Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür. Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak da geçer. Bu metinlere göre Zohak, Ehrimen'in oğlu ve Ahura Mazda'nın düşmanıdır.
Dahhak, İran mitolojisinde, İran'ı istila edip İran Şahı Cemşit'i testere ile ortadan ikiye böldürten, İran halkına işkenceler, eziyetler yapan bir adam. İran halkı Dahhak-ı Zalim diye andıkları bu gaddar adamın zulmünden perişan olmuştu.
GÜLEN-BAHAİ TARİKATI İLİŞKİSİ
Fetullah Gülen'in isminin 1844 yılında İran Şahı'nı öldürmeye kalkışan bir Bahaî fedaisinden geldiği biliniyor: Fethulah Kamî. Gülen'in ailesinin İran'dan göçme olduğu bilinmektedir. ABD'de örgüte bağlı kuruluşlarda Bahai'lik üzerine özel eğitim ve brifingler veriliyor. Fetullahçılar, kökeni İran'a uzanan Bahaîlik tarikatının bir kolu olup, Gülen ise "Bahailiğin günümüzdeki lideri" olarak sayılıyor.
Bahailerin ibadet şekli evlerde ki sohbetler! Tıpkı FETÖ'nün ışık evleri gibi. Tarikatın inancı ise dinler birliğidir. Yani FETÖ'nün dinler arası diyaloğu. Bahaîlerde "ibadete" başlama yaşı 16 olarak biliniyor. Gülen'in de bir kitabında şöyle demesi oldukça dikkat çekici: "16 yaşıma kadarki dönemi çocukluk dönemi sayıyorum."
ÖRGÜTÜN VE TARİKATIN GELENEKLERİ BİREBİR
Bahaîlikte el öptürmek kesinlikle yasak. Fetullah Gülen de el öptürme konusunda şöyle diyor: "Fevkalade rahatsızlık duyuyorum. El öptürme prensibim hiç yoktur."
Öte yandan Bahaîlikte, herkes malının yüzde beşini, toplumun başında bulunan 19'lar heyetine vermek zorundadır. Örgüt bunu "himmet" adı altında yapıyor.
İran şahına Bahai Tarikatı mensubu Fetulah Kami'nin düzenlediği suikastten sonra, Bahailer üzerlerine dikilen mumlarla yakılmış ve cezalandırılmışlardır. İrandan kaçanlar ise başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine gitmişlerdir.
Baş terörist Fetullah Gülen'in babası Ramiz, fiili olarak Van-Erçiş-Hevirzok doğumludur. Ancak nüfusa Hasankale diye yazdırılmıştır. İran'daki 1852 Bâbi (Bahâî) ayaklanmasına katılanlardan olan baba dedeleri Anadolu'ya kaçmış bir Ermeni'dir.
Elebaşı Gülen'in birinci amacı Türk devletini ele geçirmek, ikinci amacı ise, geçmişin yani atalarının intikamını almak için İran'ı istila edip İran'la harbe girmektir. Bunu da Türkiye üzerinden yapmak istemiştir. İran'a karşı bu düşünce de ABD'nin işine gelmektedir.
Dahhak, Bahailerin mitolojisinde var olan bir kurtarıcıdır. Gülen'in o dönmeler Abdülfettah Dahhak kod adını kullanmasının nedeni budur.