Yalnız Kurt dizisindeki Fettah Dahhak kimdir? İran mitolojisinde Dahhak nedir? Fetullah Gülen’in Bahai Tarikatı bağlantısı ne?

ÖRGÜTÜN VE TARİKATIN GELENEKLERİ BİREBİR

Bahaîlikte el öptürmek kesinlikle yasak. Fetullah Gülen de el öptürme konusunda şöyle diyor: "Fevkalade rahatsızlık duyuyorum. El öptürme prensibim hiç yoktur."



Öte yandan Bahaîlikte, herkes malının yüzde beşini, toplumun başında bulunan 19'lar heyetine vermek zorundadır. Örgüt bunu "himmet" adı altında yapıyor.



İran şahına Bahai Tarikatı mensubu Fetulah Kami'nin düzenlediği suikastten sonra, Bahailer üzerlerine dikilen mumlarla yakılmış ve cezalandırılmışlardır. İrandan kaçanlar ise başta Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine gitmişlerdir.

Baş terörist Fetullah Gülen'in babası Ramiz, fiili olarak Van-Erçiş-Hevirzok doğumludur. Ancak nüfusa Hasankale diye yazdırılmıştır. İran'daki 1852 Bâbi (Bahâî) ayaklanmasına katılanlardan olan baba dedeleri Anadolu'ya kaçmış bir Ermeni'dir.



Elebaşı Gülen'in birinci amacı Türk devletini ele geçirmek, ikinci amacı ise, geçmişin yani atalarının intikamını almak için İran'ı istila edip İran'la harbe girmektir. Bunu da Türkiye üzerinden yapmak istemiştir. İran'a karşı bu düşünce de ABD'nin işine gelmektedir.



Dahhak, Bahailerin mitolojisinde var olan bir kurtarıcıdır. Gülen'in o dönmeler Abdülfettah Dahhak kod adını kullanmasının nedeni budur.