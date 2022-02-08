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Haberler Güncel SON DAKİKA: Trabzon Sümela Manastırı'nda diskolu eğlenceye soruşturma

SON DAKİKA: Trabzon Sümela Manastırı'nda diskolu eğlenceye soruşturma

Son dakika haberleri... Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'na özel izinle DJ'lerin 30 kişilik ekiple çektiği tanıtım filmi sırasında ortaya çıkan çalınan elektronik müziğe danslarla eşlik edildiği görüntüler tepki çekmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım filmi çekimine izin veren sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

08.02.2022 16:59 - Son Güncelleme: 08.02.2022 17:00
SON DAKİKA: Trabzon Sümela Manastırı’nda diskolu eğlenceye soruşturma

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi kapsamında ziyarete kapatıldı.

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SON DAKİKA: Trabzon Sümela Manastırı’nda diskolu eğlenceye soruşturma

Çalışmaların sürdüğü manastıra, Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan özel izinle giren proje sahibi organizatör DJ Ahmet Şenterzi ile meslektaşları Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım klibi çekti.

SON DAKİKA: Trabzon Sümela Manastırı’nda diskolu eğlenceye soruşturma

Manastır alanına ses ve müzik sistemleri kurulup kameraların yerleştirildiği çekimlerde çalınan elektronik müziğe ekibin danslarla eşlik ettiği anlara ait ortaya çıkan görüntüler ise tepki aldı. Görüntülerde müziğe eşlik eden ekibin manastırın farklı noktalarında dans ederek eğlendikleri yer alıyor.

SON DAKİKA: Trabzon Sümela Manastırı’nda diskolu eğlenceye soruşturma

'DİSKOVARİ EĞLENCENİN NEYE FAYDASI VAR'
Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Sümela'daki görüntülere tepkisini dile getirdi. 'Beynimizin yandığı, aklımızın tutulduğu bir an' başlığıyla paylaşım yapan Çavga,

SON DAKİKA: Trabzon Sümela Manastırı’nda diskolu eğlenceye soruşturma

"Sorumluları bu iznin neden ve niçinini açıklamadığı sürece kamu vicdanı rahatlamaz. Devletimizin yılda 1 gün ibadete izin verdiği bir yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacaktır?" dedi.

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