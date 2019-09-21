Yalanın adresi FOX TV! İşte Türkiye'yi karalamak için yaptıkları asparagas haberler
ABD ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Arifiye'deki tank-palet fabrikası konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 'gizli kararname çıkarıldı' diye bir iddiası var. Hem bu iddiayı hem de gelinen son noktayı size sormak isterim." diyen FOX TV muhabirine çok sert çıktı. Başkan Erdoğan, "FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın, bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu çıkışının ardından FOX TV'nin son zamanlarda sıklıkla yaptığı gerçek dışı haberler akıllara geldi. İşte bulduğu her fırsatta, bölgesinde söz sahibi olan Türkiye'yi karalamak için yalan haberciliğe başvuran FOX TV'nin yaptığı yalan haberler ve gerçekleri...
ABD'ye hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV muhabirinin "Tank-Palet Fabrikası" sorusuna " Açık bir şey söyleyeceğim. FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun." diyerek tepki gösterdi. Erdoğan'ın sözleri, FOX'un algı operasyonlarını akıllarına getirdi. İşte o asparagas haberler...
ŞEKER PANCARI YALANI
FOX Haber yine bir algı operasyonuna daha imza attı. Bu sefer şeker pancarı üzerinden kara propaganda yaptı. A Haber Ekibi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı fabrikasına gitti ve FOX Haber'in yalanını deşifre etti.
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ YALANI
FOX TV'nin yaptığı son yalan haber"Yuh artık" dedirtmişti. Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan haber sunucusu Fatih Portakal'ın, ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmıştı. Fox TV, ekranlara ayağı kırık bir hasta getirmişti ancak işin aslı güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Yapılan haber, kırpılmış video bölümlerinden oluşan tamamen kurgu bir haberdi. O yalan haberde görüntülere gelen vatandaş, gerçekleri bir bir anlattı ve Fox TV sipariş haberi ile bir kez daha alay konusu oldu. Portakal konuyla ilgili 'İspatlayın istifa edeceğim' demişti ancak Portakal'dan hiçbir açıklama gelmedi.
PORTAKAL'IN KURGUSU GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İLE ÇÖKMÜŞTÜ
FOX TV kameralarına koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.
AYAKKABICILAR SANAYİ SİTESİ HABERİ
Fox Haber, algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine giden muhabir, öğle tatilinde olan bir atölyede, sanki üretim durmuş, işçiler yokmuş gibi haber yaptı. A Haber, aynı sanayi sitesindeki üreticilerle konuştu.
Fox Haber sunucusu Fatih Portakal yine bir yalan haberle gündemde. Fox Haber muhabiri, İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gitti. Buraya kadar her şey normaldi. Anormal olan ise muhabirin, ayakkabı üreticilerinin atölyelerini kapattığını, açık olanların ise kapanmak üzere olduğunu söylemesiydi.
A Haber İkitelli ayakkabıcılar sanayi sitesine gidip bu durumu araştırdı. Fox Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı. Aynı atölyenin sahibi, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
İCRA DOSYALARINI 'İŞLEME ALINACAK DOSYALAR GİBİ GÖSTERDİ
Patronu Amerikalı olan FOX televizyonu, yeni bir yalan habere imza attı. FOX haber muhabiri, Bakırköy adliyesinde davası tamamlanmış imha süreci beklenen dosyaları devam eden davalara aitmiş gibi gösterdi. Aynı adliye koridorlarına A Haber ekipleri de girdi. Gerçeğin FOX'un yayınladığı haberden çok farklı olduğunu gördü.