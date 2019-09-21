Yalanın adresi FOX TV! İşte Türkiye'yi karalamak için yaptıkları asparagas haberler

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ YALANI

FOX TV'nin yaptığı son yalan haber"Yuh artık" dedirtmişti. Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan haber sunucusu Fatih Portakal'ın, ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmıştı. Fox TV, ekranlara ayağı kırık bir hasta getirmişti ancak işin aslı güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı. Yapılan haber, kırpılmış video bölümlerinden oluşan tamamen kurgu bir haberdi. O yalan haberde görüntülere gelen vatandaş, gerçekleri bir bir anlattı ve Fox TV sipariş haberi ile bir kez daha alay konusu oldu. Portakal konuyla ilgili 'İspatlayın istifa edeceğim' demişti ancak Portakal'dan hiçbir açıklama gelmedi.

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PORTAKAL'IN KURGUSU GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İLE ÇÖKMÜŞTÜ

FOX TV kameralarına koltuk değneğinde zorlanarak yürüyen hastayı oynayan Kemal Alp Köker adlı şahsın hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarında koltuk değneklerini elinde tuttuğu ve herhangi bir sorun yaşamadan yürüdüğü görülüyor.