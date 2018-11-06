A Haber, FOX’un yalanını deşifre ediyor 06 Kasım 2018, Salı

FOX haber gerçekleri çarpıttığı haberlerine bir yenisini daha ekledi. FOX haber bu kez beyaz et sektörünü hedef aldı. FOX, krizde olduğunu iddia ettiği firmaların tek tek kapandığını söyledi. Ama gerçek öyle değildi. İşte detaylar…