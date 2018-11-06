Haberler Web TV A Haber, FOX’un yalanını deşifre ediyor

A Haber, FOX’un yalanını deşifre ediyor

06 Kasım 2018, Salı

FOX haber gerçekleri çarpıttığı haberlerine bir yenisini daha ekledi. FOX haber bu kez beyaz et sektörünü hedef aldı. FOX, krizde olduğunu iddia ettiği firmaların tek tek kapandığını söyledi. Ama gerçek öyle değildi. İşte detaylar…


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları