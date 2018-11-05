FOX haber yine yalan haberle gündemde

Patronu Amerikalı olan FOX televizyonu, yeni bir yalan habere imza attı. FOX haber muhabiri, Bakırköy adliyesinde davası tamamlanmış imha süreci beklenen dosyaları devam eden davalara aitmiş gibi gösterdi. Aynı adliye koridorlarına A Haber ekipleri de girdi. Gerçeğin FOX’un yayınladığı haberden çok farklı olduğunu gördü. İşte ayrıntılar...
FOX haber yine yalan haberle gündemde05 Kasım 2018, Pazartesi
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