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FOX haber yine yalan haberle gündemde

05 Kasım 2018, Pazartesi

Patronu Amerikalı olan FOX televizyonu, yeni bir yalan habere imza attı. FOX haber muhabiri, Bakırköy adliyesinde davası tamamlanmış imha süreci beklenen dosyaları devam eden davalara aitmiş gibi gösterdi. Aynı adliye koridorlarına A Haber ekipleri de girdi. Gerçeğin FOX’un yayınladığı haberden çok farklı olduğunu gördü. İşte ayrıntılar...


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