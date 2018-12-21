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FOX TV'den "kırtasiyede büyük zam" yalanı

21 Aralık 2018, Cuma

FOX TV yalan söylemekten, insanları aldatmaktan yorulmuyor! Fatih Portakal'ın skandal sokak çağrısı henüz unutulmadan, bu kez "eğitime vergi darbesi" yalanı patlak verdi. "Eğitimde kırtasiyeden, kitaptan, e-kitaba kadar vergileri artırdılar" şeklinde algı operasyonu yapan Amerikan FOX TV'nin yalanı A Haber ekranlarında deşifre edildi...


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