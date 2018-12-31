Yabancılar yeni yıl için akın etti! Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde 419 bin yolcu geçti

Özellikle bu yıl, Ortadoğulu turistler dışında Avrupalı turistlerin de yeni yıl tatili için önceki yıllara göre İstanbul'a daha çok gelmesi, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, İstanbul'a ilgiden dolayı havayolu şirketlerinin 27 Aralık'tan itibaren seferlerinde yolcu sayısı da arttı. Yeni yılı yurt içi ve yurt dışında karşılamak isteyenlerin tatil için seyahate çıkması, özellikle 27 Aralık'tan itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.