FETÖ'cü Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da izi sürüldü
AA, FETÖ'nün darbe girişiminin baş aktörlerinden sivil imam Hakan Çiçek'in cep telefonundan elde edilen lokasyon verilerini ABD'de adım adım takip etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD'de bulunduğunu tespit etmişti. Söz konusu isimlerin Fetullah Gülen'le darbenin ön toplantılarını yaptığı biliniyor.
Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan isimlerden Hakan Çiçek'in telefonu arazi aramalarında bulunmuştu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında incelenen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel ekip tarafından değerlendirilen telefondan çıkan dijital izlerde, cihazın nerelerde kullanıldığı anlaşılmıştı.