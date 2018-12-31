FETÖ'cü Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da izi sürüldü

AA, FETÖ'nün darbe girişiminin baş aktörlerinden sivil imam Hakan Çiçek'in cep telefonundan elde edilen lokasyon verilerini ABD'de adım adım takip etti.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 15:38:03 Güncelleme: 15:44:01
FETÖ'cü Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da izi sürüldü

ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak'ta Ankara'da görüşmeler yapacak.

FETÖ'cü Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da izi sürüldü

Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya konulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor.

FETÖ'cü Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da izi sürüldü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD'de bulunduğunu tespit etmişti. Söz konusu isimlerin Fetullah Gülen'le darbenin ön toplantılarını yaptığı biliniyor.

FETÖ'cü Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da izi sürüldü

Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan isimlerden Hakan Çiçek'in telefonu arazi aramalarında bulunmuştu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında incelenen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel ekip tarafından değerlendirilen telefondan çıkan dijital izlerde, cihazın nerelerde kullanıldığı anlaşılmıştı.

FETÖ'cü Hakan Çiçek'in Pensilvanya'da izi sürüldü

Çiçek'e ait ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvaya'daki çiftlik evinde aktive edildiği tespit edilmişti.

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