Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 12:36:00 Güncelleme: 13:24:35
Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi

Bu kapsamda, Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi.

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Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi

Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu.

Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi

İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek ve burada yılbaşını kutlamak isteyenlerin üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.

Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi

Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı.

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Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi

Çevredeki yüzlerce MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrolden geçirildi. Bunlara ek olarak farklı sistemler devreye konuldu.

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