Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi
Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 12:36:00 Güncelleme: 13:24:35
Bu kapsamda, Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi.
Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı.
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