Taksim Meydanı'nda yılbaşı önlemleri! Kablosuz mobil güvenlik kameraları yerleştirildi

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı.