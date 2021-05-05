1500 beygir gücündeki tank motoru BATU ateşlendi! Savunma sanayiimizde dev bir adım daha

Yerli savunma sanayiimizde devrim niteliğinde bir adım daha atıldı. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için kullanılacak olan BATU'nun ilk ateşlemesi gerçekleşti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, motorun 1500 beygir güç ürettiğini söyledi. Demir, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.

05.05.2021 13:57 - Son Güncelleme: 05.05.2021 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





