RAMAZAN İMSAKİYE
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Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

Taksim'de yapımı süren caminin açılışına saatler kaldı. Açılış öncesi son hazırlıklar yapılan camide deve tüyü rengindeki halılar da zemine serildi. Caminin açılışı koronavirüs salgını tedbirlerinde 28 Mayıs'a ertelendi.

05.05.2021 16:05 - Son Güncelleme: 05.05.2021 16:35
Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

Taksim'de yapımı devam eden camide açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Kısa bir süre sonra açılacak olan caminin deve tüyü rengindeki halıları zemine serildi.

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Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin inşa çalışmalarında sona gelindi. 4 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan caminin açılışına kısa bir süre kaldı.

Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

Açılıştan önce son hazırlıkları yapılan camiinin zemine 3 bin 500 metrekare halı serildi. Halıların yüzde yüz yün olduğu ve Manisa'da özel olarak dokunduktan sonra İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

TAKSİM'İN SEMBOLÜ OLACAK
Taksim Meydanı'nda inşası tamamlanan ve Ramazanın son cumasında açılması planlanırken 28 Mayıs'a ertelenen Taksim Camisi'nin Taksim'in yeni sembollerinden biri olacak. İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camiinin 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.

Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

Caminin içinde 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi yerleştirilerek elektrik tesisatını testleri yapıldı. 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından açılışa gün sayan cami içine takılan korkuluk camlarının temizliği yapılmaya başlandı. Mihrap ve minber yerine yerleştirilerek son düzeltmeleri yapılıyor.