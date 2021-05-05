Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi
Taksim'de yapımı süren caminin açılışına saatler kaldı. Açılış öncesi son hazırlıklar yapılan camide deve tüyü rengindeki halılar da zemine serildi. Caminin açılışı koronavirüs salgını tedbirlerinde 28 Mayıs'a ertelendi.
TAKSİM'İN SEMBOLÜ OLACAK
Taksim Meydanı'nda inşası tamamlanan ve Ramazanın son cumasında açılması planlanırken 28 Mayıs'a ertelenen Taksim Camisi'nin Taksim'in yeni sembollerinden biri olacak. İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camiinin 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.
Caminin içinde 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi yerleştirilerek elektrik tesisatını testleri yapıldı. 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından açılışa gün sayan cami içine takılan korkuluk camlarının temizliği yapılmaya başlandı. Mihrap ve minber yerine yerleştirilerek son düzeltmeleri yapılıyor.