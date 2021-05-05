Taksim Camii'nin açılışına günler kaldı! Meydanın yeni sembolü olacak | Taksim Camii'nin açılışı ertelendi

TAKSİM'İN SEMBOLÜ OLACAK

Taksim Meydanı'nda inşası tamamlanan ve Ramazanın son cumasında açılması planlanırken 28 Mayıs'a ertelenen Taksim Camisi'nin Taksim'in yeni sembollerinden biri olacak. İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camiinin 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.