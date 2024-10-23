Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Ekim tarihli 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi yayımlandı. Listede zeytinyağı sektöründe yapılan hileler gözler önüne serildi. Kasap köftede kanatlı et tespit edilirken, tek parça kırmızı ette ve pide iç harcında ise tek tırnaklı et kullandığı görüldü. İşte usulsüzlük yapan firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, hile yapan ve vatandaşın sağlığına zarar veren markaları tek tek ifşalamaya devam ediyor.
Bakanlığın 22 Ekim tarihli yayımladığı lisede zeytinyağlarının yine başı çektiği görüldü. Zeytinyağı ürünlerinde 'Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti' sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve markalar şu şekilde sıralandı: