Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Zeytin yağında tohum yağı! Pide iç harcında tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 22 Ekim tarihli 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi yayımlandı. Listede zeytinyağı sektöründe yapılan hileler gözler önüne serildi. Kasap köftede kanatlı et tespit edilirken, tek parça kırmızı ette ve pide iç harcında ise tek tırnaklı et kullandığı görüldü. İşte usulsüzlük yapan firmalar...