Üniversiteye memur alımı müjdesi! İş arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın! Büro personeli, koruma ve güvenlik aranıyor!

ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.



2) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.



3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.



4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.