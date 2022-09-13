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Haberler Güncel İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR personel alımı ilanları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İŞKUR Eylül ayı güncel iş ilanlarını paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise mezunu 109 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
13.09.2022 10:50 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:50
İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR 109 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilanlar iş arayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR'da yer alan ilanlar onlarca farklı pozisyonda açıldı. Başvurular ise 1 Eylül itibariyle başladı. İş değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar gelen müjdenin ardından konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR iş ilanları neler? İŞKUR 2022 güncel eylül ayı iş ilanları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

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İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir,

En az 18 yaşında olma şartı,

En az ilköğretim mezunu olmak bu şart ilanlara göre değişkenlik gösterebilir,

Çalışmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

Çalışanların iletişim becerisinin yüksek olması

Vardiyalı çalışabilecek durumda olanlar,

Aktif ve dinamik çalışabilecek durumda olanlar,

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR resmi sayfası üzerinde yer alan ilanlara tıklayarak kolaylıkla başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda da e-Devlet ile giriş bölümünden giriş yapılarak da başvuru yapılabilir.

İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR İNTERNET ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İnternet şubesinin ana sayfasında yer alan "iş arayan" seçeneğine giriş yaparak özgeçmiş oluşturabilirsiniz. CV oluştur bölümü üzerinden istenilen bilgileri girebilirsiniz. Size uygun olan iş ilanlarını aramak için İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan iş bulma formunu doldurabilirsiniz.

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