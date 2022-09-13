İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!

İŞKUR 109 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilanlar iş arayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR'da yer alan ilanlar onlarca farklı pozisyonda açıldı. Başvurular ise 1 Eylül itibariyle başladı. İş değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar gelen müjdenin ardından konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR iş ilanları neler? İŞKUR 2022 güncel eylül ayı iş ilanları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...