İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı! İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı!
İŞKUR personel alımı ilanları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İŞKUR Eylül ayı güncel iş ilanlarını paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise mezunu 109 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
İŞKUR 109 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilanlar iş arayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR'da yer alan ilanlar onlarca farklı pozisyonda açıldı. Başvurular ise 1 Eylül itibariyle başladı. İş değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar gelen müjdenin ardından konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR iş ilanları neler? İŞKUR 2022 güncel eylül ayı iş ilanları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
İŞKUR İNTERNET ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İnternet şubesinin ana sayfasında yer alan "iş arayan" seçeneğine giriş yaparak özgeçmiş oluşturabilirsiniz. CV oluştur bölümü üzerinden istenilen bilgileri girebilirsiniz. Size uygun olan iş ilanlarını aramak için İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan iş bulma formunu doldurabilirsiniz.